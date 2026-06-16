Kit de buses pour dispositif d'hydrosablage 060
Jeu de buses de sablage, pour positions 28/29. Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse. Uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022
Le kit de buses spécifique à l'appareil garantit une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il est composé d'une buse pour hydrosablage et d'un insert de buse. Uniquement en association avec le dispositif d'hydrosablage 4.762-010/-022.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
Piéces détachées Kit de buses pour dispositif d'hydrosablage 060
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.