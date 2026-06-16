Kit de chiffons abrasifs pour le suceur sol EasyFix

Avec le kit de bonnettes abrasives EasyFix, les taches sont facilement éliminées des sols en pierre résistants aux éraflures. Le kit contient 2 bonnettes absorbantes microfibres qui assurent un nettoyage impeccable et hygiénique. Le système de bandes autoagrippantes permet de fixer facilement par simple pression les bonnettes microfibres sur le suceur de sol du nettoyeur vapeur EasyFix et c'est parti ! Pour une propreté garantie jusque dans les angles et les bords. La bonnette résistante se retire facilement du suceur de sol et sans aucun contact avec la saleté : il suffit de poser le pied sur le rabat de la bonnette et de relever le suceur de sol. Les bonnettes peuvent ensuite être lavées en machine à 60 °C.