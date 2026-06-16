Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme compact, standard et haut de gamme
Capteur de lumière pour la surveillance de la flamme du brûleur. Fonctionnement du capteur de lumière : si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant est interrompue.
Capteur de lumière pour la surveillance de la flamme du brûleur. Fonctionnement : si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant est interrompue. Le capteur de lumière est indispensable au fonctionnement stationnaire des appareils mobiles. Il est compatible avec tous les nouveaux appareils de la gamme HDS Compacte, Moyenne et Super.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme compact, standard et haut de gamme
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