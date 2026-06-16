Kit enrouleur de flexible pour gamme Compact HDS, 20 m
Kit tambour-enrouleur à monter sur l’appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l’appareil)
Pivotant sous pression avec raccord pour raccord rapide.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|3,4
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible de raccordement
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Accessoires
Piéces détachées Kit enrouleur de flexible pour gamme Compact HDS, 20 m
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