Le kit développé pour un ajout simple en quelques gestes à la Home Base de nos nettoyeurs cryogéniques dotés de la technologie L2P permet d'adapter la pression du jet directement sur l'appareil en fonction de l'application. Grâce au réducteur de pression intégré, la pression peut être réglée et même bloquée dans une vaste plage comprise entre 0,5 et 10,0 bar. Les pertes de pression restent extrêmement faibles. Un séparateur cyclonique ainsi qu'un filtre pour l'eau et les huiles garantissent un fonctionnement en toute sécurité en permanence au cas où l'air comprimé amené depuis l'extérieur devait être de mauvaise qualité. En outre, la possibilité de consulter le niveau de remplissage depuis l'extérieur à tout moment ainsi qu'un vidage semi-automatique permettent une utilisation en tout confort.