Lame pour LMO 18-33 Battery
Quelques gestes suffisent pour installer la lame en acier de haute qualité sur la tondeuse LMO 18-33 Battery. Avec une largeur de coupe de 33 cm, elle assure une tonte impeccable.
Un gazon parfait nécessite une coupe parfaite. Celle-ci n'est possible qu'avec des lames de qualité. Avec une largeur de coupe de 33 centimètres, la lame de la tondeuse LMO 18-33 Battery permet de tondre à la hauteur souhaitée même aux endroits moins accessibles du jardin. L'affûtage optimal de cette lame en acier de haute qualité permet de couper parfaitement les brins d'herbe à la même hauteur sans les effilocher. La tondeuse sans fil assure ainsi une tonte nette et régulière des pelouses. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation et le travail peut se poursuivre : quel bonheur de pouvoir ensuite humer le parfum unique de l'herbe fraîchement coupée !
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- La forme étudiée de la lame permet d'acheminer directement l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse sans fil LMO 18-33 Battery.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|33
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 55 x 11
Domaines d'utilisation
- Pelouse