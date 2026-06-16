Lame pour LMO 18-33 Battery

Un gazon parfait nécessite une coupe parfaite. Celle-ci n'est possible qu'avec des lames de qualité. Avec une largeur de coupe de 33 centimètres, la lame de la tondeuse LMO 18-33 Battery permet de tondre à la hauteur souhaitée même aux endroits moins accessibles du jardin. L'affûtage optimal de cette lame en acier de haute qualité permet de couper parfaitement les brins d'herbe à la même hauteur sans les effilocher. La tondeuse sans fil assure ainsi une tonte nette et régulière des pelouses. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation et le travail peut se poursuivre : quel bonheur de pouvoir ensuite humer le parfum unique de l'herbe fraîchement coupée !