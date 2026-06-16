Lame pour LMO 36-40 Battery
Adieu les brins d'herbe effilochés et les hauteurs de pelouse inégales, du moins avec la puissante lame en acier de la tondeuse LMO 36-40 Battery avec sa largeur de coupe de 40 cm.
Le gazon est tondu, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse grâce à la forme étudiée de la lame de la tondeuse sans fil : une journée parfaite au jardin en somme. Un résultat permis par les lames tranchantes en acier de la tondeuse LMO 36-40 Battery qui n'ont laissé aucun brin d'herbe effiloché ni hauteur de pelouse inégale derrière elles. Avec leur largeur de coupe de 40 centimètres, elles assurent une tonte nette à la hauteur souhaitée pour une pelouse que l'on ne peut manquer d'admirer. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes rapides et simples grâce à une seule vis de fixation.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- La forme étudiée de la lame permet d'acheminer directement l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse sans fil LMO 36-40 Battery.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|40
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 52 x 17
Domaines d'utilisation
- Pelouse