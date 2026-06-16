Lame pour LMO 36-40 Battery

Le gazon est tondu, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse grâce à la forme étudiée de la lame de la tondeuse sans fil : une journée parfaite au jardin en somme. Un résultat permis par les lames tranchantes en acier de la tondeuse LMO 36-40 Battery qui n'ont laissé aucun brin d'herbe effiloché ni hauteur de pelouse inégale derrière elles. Avec leur largeur de coupe de 40 centimètres, elles assurent une tonte nette à la hauteur souhaitée pour une pelouse que l'on ne peut manquer d'admirer. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes rapides et simples grâce à une seule vis de fixation.