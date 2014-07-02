Lance flexible, 1050 mm
Réglage en continu de l’inclinaison de la lance de 20° à 140°.
Convient particulièrement au nettoyage d’endroits difficiles d’accès, comme par exemple, les chéneaux, les toits de voitures, les bas de caisse ou les passages de roues.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|210
|Longueur (mm)
|1050
|Température (°C)
|max. 150
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Lance flexible, 1050 mm
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