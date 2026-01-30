Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160
Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 avec 4 types de jet pour nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.
La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 offre 4 types de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large. Le choix du jet adapté se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Par ailleurs, la lance Multi Jet convainc par sa maniabilité et son confort d'utilisation supérieur, avec un poids réduit de 25 % par rapport à la précédente lance 3 en 1 MJ de Kärcher. Convient pour les nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5. L’outil polyvalent pour la maison, le jardin et la voiture.
Caractéristiques et avantages
Sélection du jet adapté en tournant la lance d'arrosage
- Aucun changement de lance d'arrosage fastidieux.
Quatre types de jets en une seule lance d'arrosage
- Buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large, pour un travail flexible.
Avec aide au montage sur la lance de pulvérisation
- Pour une installation et une utilisation correctes.
25 %* de poids en moins
- Plus de confort et de simplicité d'utilisation.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 et K 5
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 59 x 59
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Par rapport au poids du modèle précédent, la lance Multi Jet 3 en 1 MJ de Kärcher.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures
- Façades de petites maisons
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin