Lance pour le nettoyage des toiletteset des caniveaux

Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.

Lance en acier inoxydable avec insert de buse servant au nettoyage des toilettes et des rigoles. Coudée pour le nettoyage efficace et hygiénique des rigoles et toilettes.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,6
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