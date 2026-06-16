Lot de gicleurs TR kit de projection de

Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Le kit de buses spécifique à l'appareil garantit les performances optimales du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il se compose d'une buse pour dispositif d'hydrosablage et d'une buse. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,4