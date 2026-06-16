Nettoyeur de barils BC 14/12 C

Notre nettoyeur de fûts BC 14/12 permet un nettoyage des fûts plus simple et plus économique que jamais. Fini les déplacements fastidieux : le nettoyeur de fûts s'introduit directement dans le fût ou le récipient et le nettoyage peut démarrer sans attendre. Après le nettoyage, un simple geste suffit pour faire passer l'appareil immédiatement du nettoyage haute pression au mode aspiration afin que le fût ou le récipient puisse être remis en état opérationnel. Un processus si convaincant que l'Institut d'État d'enseignement et de recherche en viticulture et arboriculture à Weinsberg emploie même notre nettoyeur de fûts à des fins d'enseignement et pour le nettoyage des barriques.