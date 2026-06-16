La pièce en Y de conception spéciale permet le raccordement de 2 flexibles à air comprimé de faible section directement aux systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé innovant Liquid to Pellet. L'accessoire facile à installer entraîne un accroissement de la quantité d'air comprimé pour l'alimentation du nettoyeur cryogénique et par conséquent une augmentation immédiate de la puissance de nettoyage.