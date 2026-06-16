Pièce en Y air comprimé

Pièce en Y spéciale pour le raccordement de 2 flexibles à air comprimé de faible section aux nettoyeurs cryogéniques.

La pièce en Y de conception spéciale permet le raccordement de 2 flexibles à air comprimé de faible section directement aux systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé innovant Liquid to Pellet. L'accessoire facile à installer entraîne un accroissement de la quantité d'air comprimé pour l'alimentation du nettoyeur cryogénique et par conséquent une augmentation immédiate de la puissance de nettoyage.

Spécifications

Données techniques

Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 106 x 100 x 27
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS