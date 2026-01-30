Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold
Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold pour les nettoyeurs haute pression assure un maximum de confort grâce à une réduction de l'effort de maintien.
Soulage sensiblement l'utilisateur lors du nettoyage haute pression : le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold. Grâce au mécanisme innovant COMFORT!Hold, la réduction de l'effort de maintien peut atteindre 50 %*. Il ne prévient pas seulement les contractures et la fatigue, mais augmente également la productivité par la même occasion. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées et du nettoyage de surfaces étendues. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est possible – dans la mesure où le nettoyeur haute pression dispose d'une aspiration de détergent – d'appliquer le détergent directement par le biais du pistolet. La sécurité enfants permet en outre une sécurisation simple de la gâchette du pistolet tandis que le raccord pratique Quick Connect garantit une installation facile du flexible haute pression. Le pistolet est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7. * En comparant l'effort nécessaire pour maintenir la gâchette du nouveau pistolet COMFORT!Hold de Kärcher à celui des pistolets standard de Kärcher. La valeur exacte varie en fonction de l'appareil utilisé.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme COMFORT!Hold
- Soulage les muscles, augmente le confort et aide ainsi à accroître la productivité.
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance d'arrosage, directement via le pistolet
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance d'arrosage)
- Élimination efficace et rapide de la saleté décollée.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7 avec raccord Quick Connect
- Parfait pour un équipement ultérieur ou un remplacement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|548 x 191 x 38
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium
- K Mini
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Home
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE