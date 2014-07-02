Plateau entraîneur, 479 mm

Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.

Spécifications

Données techniques

Diamètre (mm) 479
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 4,2
Poids emballage inclus (kg) 3,8