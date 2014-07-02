Plateau entraîneur, 479 mm
Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|479
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|3,8
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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