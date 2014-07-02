Porte-buse à bille

Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l’aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.

Sans insert de buses (Powerbuse propre à l’appareil, à commander séparément).

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS