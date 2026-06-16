Power Brush
Le suceur matelas garantit un nettoyage en profondeur pour une hygiène parfaite de votre matelas ainsi que de tous les renfoncements de la zone de couchage et aux alentours.
Le suceur matelas de Kärcher est idéal pour un nettoyage en profondeur garantissant une hygiène parfaite des lits, matelas, oreillers et renfoncements difficiles à atteindre autour du lit. Les surfaces textiles sont particulièrement sujettes à l'accumulation de poussière et de déjections d'acariens contenant des particules allergènes. Mais grâce au suceur fente pratique spécialement conçu pour la chambre à coucher, toute impureté est éliminée de manière fiable, de sorte que la poussière et les acariens n'ont plus aucune chance.
Caractéristiques et avantages
Élimine en profondeur la poussière et les saletés des matelas avec un meilleur résultat que les suceurs fauteuils classiques
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|171 x 153 x 75
Domaines d'utilisation
- Matelas