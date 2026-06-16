La protection anti-éclaboussures utile retient de manière fiable la saleté qui éclate lors du nettoyage cryogénique et protège l'utilisateur. À cet effet, il suffit de la fixer sur la buse de nettoyage cryogénique, suite à quoi elle s'ajuste aisément et rapidement à la taille de buse utilisée et à la surface à nettoyer grâce à sa conception ingénieuse.