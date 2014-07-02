Raccord en T, 2 voies G1
À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.
À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau avec filtet de vis interne - et vous pouvez utiliser de façon flexible une ou deux sorties actives. Les deux sorties peuvent se séparer ou bien toutes les deux de façon latérale ou bien une de côté et l'autre vers le haut. Filet de vis pour le raccord : G1 (33,3 mm) sur G1 (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur 2 voies
- Raccordement rapide des raccords d'eau avec filetage interne à une pompe avec filetage interne. Pour l'utisation de une ou deux sorties actives.
Installation flexible
- Alignement optimal des tuyaux et lignes raccordés.
Installation sans outils
- Pas besoin d'outils pour le raccordement
Filetage amélioré
- Jonction en toute sécurité de l'adaptateur
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|1" vers 1"
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|1″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|80 x 128 x 40
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge