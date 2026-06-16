Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 170 mm du suceur d'aspiration fin. Votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie ainsi toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatible avec : WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 et WV 8.