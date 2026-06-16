Raclettes WV noires (250 mm)
Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans gouttes d'eau sale. Compatibles avec le nettoyeur de vitres à batterie WV 1.
Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 250 mm. Votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie ainsi toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatible avec : WV 1, WV 1 Go et WV 1 Compact.
Caractéristiques et avantages
Remplacement rapide de la raclette.
- Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 5 x 45
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon