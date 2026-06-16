Rallonge pour les buses d'angle L2P. La rallonge est entièrement en plastique afin de prévenir les dégâts sur l'objet à nettoyer. Les filetages sont cependant renforcés de métal afin de garantir une longue durée de vie. La rallonge fait 100 millimètres de long. Plusieurs rallonges peuvent en outre être combinées par vissage.