Rallonge buse d'angle, 100 mm
Rallonge pour les buses d'angle L2P. La rallonge fait 100 mm de long. Plusieurs rallonges peuvent être combinées par vissage.
Rallonge pour les buses d'angle L2P. La rallonge est entièrement en plastique afin de prévenir les dégâts sur l'objet à nettoyer. Les filetages sont cependant renforcés de métal afin de garantir une longue durée de vie. La rallonge fait 100 millimètres de long. Plusieurs rallonges peuvent en outre être combinées par vissage.
Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Buse fabriquée à partir de plastique
- En cas de contact accidentel entre la surface et la buse, cela évite d'abîmer les surfaces délicates.
Spécifications
Données techniques
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|118 x 20 x 20
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité