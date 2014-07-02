Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me

Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.

Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids emballage inclus (kg) 1,1
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