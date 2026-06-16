Outil pratique pour les tâches de nettoyage à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique avec le procédé Liquide to Pellet de Kärcher. La clé à douille permet de desserrer le bouchon de la bouteille de CO2 et sert également à la fixation du flexible de CO2 sur la bouteille de CO2. Afin de pouvoir l'emporter facilement et sans risque de perte, il suffit de fixer la clé sur le raccord de bouteille du nettoyeur cryogénique.