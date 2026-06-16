Rouleau universel FCV 4
Rouleau universel Pure!Roll® pour un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols. Non pelucheux, très absorbant, résistant et lavable à 60 °C. Convient pour l'aspirateur laveur FCV 4.
Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour l'aspirateur laveur Kärcher FCV 4 permet un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant. Nos rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® à microfibres haut de gamme
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Particulièrement propre
- Travail hyginénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
- Associées au système à deux réservoirs des aspirateurs laveurs Kärcher, elles éliminent jusqu'à 99 % des bactéries du sol de manière fiable selon des tests effectués en laboratoire.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 57 x 57
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vitrifié