Le rouleau universel en microfibres haut de gamme pour le laveur robot RCF 3 de Kärcher permet un nettoyage humide en douceur de tous les sols durs, y compris le parquet. Le rouleau est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant – idéal pour les trajets de nettoyage prolongés et un résultat propre, sans traces. Si le rouleau doit être remplacé ou nettoyé, le changement se fait en un clin d'œil, sans outils ni contact avec la saleté. Il suffit de retirer le rouleau usagé, d'encliqueter le nouveau rouleau et voilà. Le rouleau universel peut être lavé en machine jusqu'à une température de 60 °C puis réutilisé.