Pour des résultats de nettoyage parfaits, comme au premier jour : le kit d'accessoires pour la RVF 7 permet à cette autolaveuse autonome de nettoyer comme un appareil neuf. Les pièces de rechange incluses se remplacent facilement, prolongent la durée de vie de la RVF 7 et assurent de nouveau une puissance de nettoyage optimale. Le kit comprend une brosse principale, deux brosses latérales et un filtre.