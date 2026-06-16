RVF 7 accessories kit
Le kit d'accessoires pour l'autolaveuse autonome RVF 7 se compose d'une brosse principale, de deux brosses latérales et d'un filtre.
Pour des résultats de nettoyage parfaits, comme au premier jour : le kit d'accessoires pour la RVF 7 permet à cette autolaveuse autonome de nettoyer comme un appareil neuf. Les pièces de rechange incluses se remplacent facilement, prolongent la durée de vie de la RVF 7 et assurent de nouveau une puissance de nettoyage optimale. Le kit comprend une brosse principale, deux brosses latérales et un filtre.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|195 x 70 x 200