Le rouleau universel en microfibres haut de gamme pour les autolaveuses autonomes RVF 7 et RVF 7 Comfort de Kärcher permet un nettoyage humide en douceur de tous les sols durs, y compris le parquet. Le rouleau est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant – idéal donc pour les trajets de nettoyage prolongés et un résultat propre, sans traces. Si le rouleau doit être remplacé ou nettoyé, le changement se fait en un clin d'œil, sans outils ni contact avec la saleté. Il suffit de tirer sur le rouleau utilisé pour l'ôter et le nouveau rouleau se met en place tout aussi facilement. Le rouleau universel peut être lavé en machine jusqu'à une température de 60 °C puis réutilisé.