RVM 4 Accessories Set
Le kit d'accessoires pour l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort comprend 1 brosse principale, 2 serpillières, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Pour une puissance de nettoyage parfaite durable : grâce au kit d'accessoires, l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui garantissent une puissance de nettoyage optimale et prolongent la durée de vie de la RVM 4. Il comprend 1 brosse principale, 2 serpillières, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|7
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|198 x 213 x 92