Pour une puissance de nettoyage parfaite durable : grâce au kit d'accessoires, l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui garantissent une puissance de nettoyage optimale et prolongent la durée de vie de la RVM 4. Il comprend 1 brosse principale, 2 serpillières, 2 brosses latérales et 2 filtres.