RVM 4 Accessories Set

Le kit d'accessoires pour l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort comprend 1 brosse principale, 2 serpillières, 2 brosses latérales et 2 filtres. 

Pour une puissance de nettoyage parfaite durable : grâce au kit d'accessoires, l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui garantissent une puissance de nettoyage optimale et prolongent la durée de vie de la RVM 4. Il comprend 1 brosse principale, 2 serpillières, 2 brosses latérales et 2 filtres. 

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 7
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 198 x 213 x 92
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS