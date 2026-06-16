RVM 4 Mop Set
Pour un résultat de nettoyage optimal : le lot de serpillières microfibre haut de gamme pour le lavage humide des sols durs avec l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort.
Le kit comprend quatre serpillières pour l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort. Lorsque l'appareil est utilisé en mode de nettoyage humide, les serpillières microfibre haut de gamme garantissent un résultat de nettoyage optimal sur tous les sols durs comme le carrelage, le stratifié, les sols en bois, le PVC ou le linoléum. Il permet une élimination fiable des salissures légères incrustées et une bonne retenue de la poussière en complément de l'aspiration. Le remplacement des serpillières est extrêmement simple grâce au système de bandes autoagrippantes.
Caractéristiques et avantages
Serpillière avec système de bandes autoagrippantes
- Fixation et retrait faciles grâce au système de bandes autoagrippantes.
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C. Ne pas utiliser d'adoucissants.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 130 x 28
Domaines d'utilisation
- Pour tous les sols durs, par ex. parquet, stratifié, liège, pierre, linoléum ou PVC