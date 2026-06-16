Le kit comprend quatre serpillières pour l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort. Lorsque l'appareil est utilisé en mode de nettoyage humide, les serpillières microfibre haut de gamme garantissent un résultat de nettoyage optimal sur tous les sols durs comme le carrelage, le stratifié, les sols en bois, le PVC ou le linoléum. Il permet une élimination fiable des salissures légères incrustées et une bonne retenue de la poussière en complément de l'aspiration. Le remplacement des serpillières est extrêmement simple grâce au système de bandes autoagrippantes.