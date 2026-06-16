Parfaits pour le nettoyage des équipements pour l'extérieur : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Adventure sont la solution idéale pour tous ceux qui sont à la recherche d'une solution pour un nettoyage mobile à la fois en profondeur et en douceur. La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. Si le réservoir à eau devait s'avérer insuffisant, le tuyau d'aspiration permet également d'utiliser de l'eau à partir d'autres sources comme un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse de nettoyage polyvalente se monte directement sur le pistolet et élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires. Les accessoires inclus sont compatibles avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3, OC 3 Plus et OC 4. Le tuyau d'aspiration n'est pas compatible avec le modèle OC 3 Foldable.