Sac à accessoires Adventure
Le complément idéal pour les nettoyeurs basse pression Kärcher : le sac à accessoires Adventure permet un nettoyage facile des équipements pour l'extérieur n'importe où grâce à des accessoires parfaitement adaptés.
Parfaits pour le nettoyage des équipements pour l'extérieur : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Adventure sont la solution idéale pour tous ceux qui sont à la recherche d'une solution pour un nettoyage mobile à la fois en profondeur et en douceur. La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. Si le réservoir à eau devait s'avérer insuffisant, le tuyau d'aspiration permet également d'utiliser de l'eau à partir d'autres sources comme un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse de nettoyage polyvalente se monte directement sur le pistolet et élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires. Les accessoires inclus sont compatibles avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3, OC 3 Plus et OC 4. Le tuyau d'aspiration n'est pas compatible avec le modèle OC 3 Foldable.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1Réunit 4 types de jet (jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage) en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse.
Flexible d'aspirationSi le réservoir à eau s'avère insuffisant, le tuyau d'aspiration permet d'aspirer en toute facilité de l'eau à partir de sources alternatives comme un bidon, un seau ou un ruisseau.
Brosse de nettoyageLa brosse de nettoyage polyvalente peut être montée directement sur le pistolet et élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces.
Sac à accessoires
- En textile déperlant lavable en machine, idéal pour les utilisations mobiles.
- Tous les accessoires rangés au même endroit et de l'espace supplémentaire pour d'autres équipements pour l'extérieur.
- En combinaison avec le Kärcher OC 4, le sac peut être rangé dans le réservoir à eau vide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 220 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Tente/équipement de camping
- Vélos
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs