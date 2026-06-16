Sac à accessoires Bike
Le complément idéal pour les nettoyeurs basse pression Kärcher : le sac à accessoires Bike inclut des accessoires pratiques, développés spécialement pour le nettoyage des vélos.
Parfaits pour le nettoyage des vélos : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Bike permettent de nettoyer en profondeur et en douceur les vélos et les équipements pour vélos. La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. La brosse de forme spéciale à poils souples élimine même les saletés tenaces aux endroits difficiles d'accès sans rayer la peinture. Le canon à mousse et le détergent Natural Bike Cleaner avec des composants naturels décollent efficacement les salissures typiques sur les vélos tout en protégeant tous les composants. La lingette en microfibres très absorbante garantit le lustre final. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1Réunit 4 types de jet (jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage) en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse.
Canon à mousse et Natural Bike CleanerDétergent naturel, décolle efficacement les salissures typiques sur les vélos tout en protégeant tous les composants. Utilisable avec le canon à mousse ou le pulvérisateur.
Brosse pour vélosLa brosse de forme spéciale à poils souples élimine même les saletés tenaces des endroits difficiles d'accès sans rayer la peinture.
Bonnette microfibres
- Lingette en microfibres douce et très absorbante pour lustrer le vélo après le nettoyage et prévenir les taches d'eau.
Sac à accessoires
- En textile déperlant lavable en machine, idéal pour les utilisations mobiles.
- Tous les accessoires rangés au même endroit et de l'espace supplémentaire pour d'autres équipements pour les vélos.
- En combinaison avec le Kärcher OC 4, le sac peut être rangé dans le réservoir à eau vide.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,3
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 220 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs