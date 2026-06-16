Starter Kit Têtes de coupe

La tête de coupe élimine la végétation et la mousse également à des endroits difficiles d'accès et est compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.

Avec les têtes de coupe puissantes, la mousse, la végétation et les mauvaises herbes font partie du passé, même à des endroits difficiles d'accès, normalement inaccessibles avec une tondeuse. Le Starter Kit comprend un porte-couteaux avec 10 têtes de coupe pouvant être remplacées facilement et sans outil. Il est possible de l'utiliser dans tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
  • Coupe particulièrement efficace et résultat de coupe net grâce à la tête de coupe robuste.
Changement sans outil des têtes de coupe
  • Changement des têtes de coupe en seulement quelques gestes et sans outil.
Starter Kit pratique 2 en 1
  • Le porte-couteaux fourni et les 10 têtes de coupe garantissent une longue période de travail.
Accessoires sur mesure
  • Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de lames 2
Largeur de coupe (cm) 23
Couleur gris
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 118 x 118 x 35
Domaines d'utilisation
  • Pelouse
  • Bordures de pelouse