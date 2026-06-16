Starter Kit Têtes de coupe
La tête de coupe élimine la végétation et la mousse également à des endroits difficiles d'accès et est compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.
Avec les têtes de coupe puissantes, la mousse, la végétation et les mauvaises herbes font partie du passé, même à des endroits difficiles d'accès, normalement inaccessibles avec une tondeuse. Le Starter Kit comprend un porte-couteaux avec 10 têtes de coupe pouvant être remplacées facilement et sans outil. Il est possible de l'utiliser dans tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
- Coupe particulièrement efficace et résultat de coupe net grâce à la tête de coupe robuste.
Changement sans outil des têtes de coupe
- Changement des têtes de coupe en seulement quelques gestes et sans outil.
Starter Kit pratique 2 en 1
- Le porte-couteaux fourni et les 10 têtes de coupe garantissent une longue période de travail.
Accessoires sur mesure
- Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de lames
|2
|Largeur de coupe (cm)
|23
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|118 x 118 x 35
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse