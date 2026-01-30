Station d'accueil autonome
Pratique pour le rangement de l'appareil et des accessoires : la station d'accueil autonome est adaptée à tous les modèles des aspirateurs poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
La station d'accueil autonome permet de ranger tous les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax avec un encombrement minimal et sans risque de basculement. Un montage mural n'est pas nécessaire. En plus de l'aspirateur poussières à batterie, les accessoires y trouvent également leur place. Ainsi, ils sont toujours bien rangés et à portée de main à tout instant. Le chargeur pour l'aspirateur peut également être fixé sur la station d'accueil : dans ce cas, la batterie se recharge automatiquement à chaque fois que l'appareil y est déposé. L'utilisation de la station d'accueil autonome nécessite un support mural supplémentaire fourni avec les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax. Ce dernier se fixe sur la station d'accueil. La fourniture de la station d'accueil n'inclut pas de support mural supplémentaire.
Caractéristiques et avantages
Fonction de charge intégrée
- Le chargeur de l'aspirateur poussières à batterie peut être intégré dans la station d'accueil.
- La batterie de l'aspirateur poussières se recharge automatiquement dans la station d'accueil.
- L'aspirateur poussières est toujours opérationnel.
Rangement optimal de l'appareil et des accessoires sans fixation murale de la station d'accueil
- Rangement peu encombrant, sécurisé et flexible.
- Les accessoires pour l'aspirateur poussières à batterie se fixent en toute simplicité sur la station d'accueil autonome.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|324 x 303 x 938