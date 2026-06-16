Le rouleau spécial carrelage et pierre est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique (ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite). Compatible avec les aspirateurs laveurs KFL 1, FCV 2 et FCV 3. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières.