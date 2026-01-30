Avec le suceur de lavage pour fentes maniable, tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6 disposent d'un accessoire pratique pour l'injection-extraction dans les endroits difficiles d'accès et les interstices étroits. Sur les meubles capitonnés et dans la voiture, il permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal avec encore plus de confort et encore moins d'efforts. Ce suceur fin injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres grâce à la pression et aspire à nouveau cette dernière en même temps que la saleté décollée. La saleté et les odeurs sont ainsi efficacement éliminées.