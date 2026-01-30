Suceur de lavage pour fentes SE
Le suceur de lavage pour fentes pratique, disponible comme accessoire pour les injecteurs-extracteurs permet l'injection-extraction même dans les endroits difficiles d'accès et les interstices étroits des meubles capitonnés ou dans la voiture.
Avec le suceur de lavage pour fentes maniable, tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6 disposent d'un accessoire pratique pour l'injection-extraction dans les endroits difficiles d'accès et les interstices étroits. Sur les meubles capitonnés et dans la voiture, il permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal avec encore plus de confort et encore moins d'efforts. Ce suceur fin injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres grâce à la pression et aspire à nouveau cette dernière en même temps que la saleté décollée. La saleté et les odeurs sont ainsi efficacement éliminées.
Caractéristiques et avantages
Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Fonction d'injection / extractionUtilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
Technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvéePour un résultat de nettoyage optimal.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|241 x 44 x 65
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)