Support bouchon de bouteilles de CO₂
Support pratique pour ranger le bouchon des bouteilles de CO₂ sans risque de perte lors des tâches de nettoyage avec le procédé Liquid to Pellet.
Pour que rien ne se perde lors des tâches de nettoyage à l'aide des systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé Liquid to Pellet : le support pour le bouchon des bouteilles de CO₂ à clipser rapidement et facilement sur la Home Base de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1