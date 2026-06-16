Les têtes de coupe robustes en pack de 10 pratique éliminent la mousse, la végétation et les mauvaises herbes de façon précise et propre, même à des endroits difficiles d'accès dans votre jardin. Elles conviennent pour tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher. Le changement simple des têtes de coupe réalisable sans outil est un autre avantage.