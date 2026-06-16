Transformateur ABS pour HKF 30/14-E

Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 VA) et 10 m de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E.

Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 voltampères) et 10 mètres de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E. Tensions d'entrée de l'armoire électrique : 230 volts, 400 volts, 420 volts et 460 volts, 50/60 hertz. Tensions de sortie de l'armoire électrique : 24 volts/CA.

Spécifications

Données techniques

Tension (V) 230 - 460
Fréquence (Hz) 50 - 60
Poids emballage inclus (kg) 6,6
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS