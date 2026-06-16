Le support mural offre plus de flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il suffit de placer la tête de l'antenne dans le support et de la fixer ensuite à un mur en utilisant les vis et les chevilles fournies. Pour ce faire, veillez à maintenir une vue dégagée à 100° vers le ciel. L'antenne peut être installée sur un mur sans débord de toit, sur un balcon, une cabane de jardin, etc.