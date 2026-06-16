WR 20 taraudage trapézoïdal
Pour une élimination complète des mauvaises herbes: la lance WR 20 à utiliser avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher. Équipé d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.
Rapide, minutieux et confortable: En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher, notre lance WR 20 déploie tout son potentiel. Pour un désherbage efficace, le nettoyeur haute pression fournit la température optimale de l'eau de 98 ° C. L'adaptateur de buse fourni assure un flux d'eau chaude optimisé sur la lance de 20 cm de large, facilitant ainsi l'élimination à long terme des mauvaises herbes indésirables.
Caractéristiques et avantages
Interaction optimisée entre le nettoyeur haute pression et la lance pour mauvaises herbes pour un désherbage efficace
- L'adaptateur de buse intégré garantit un débit d'eau constant sur toute la barre de buse.
- La technologie de brûleur la plus moderne assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Conception compacte de la lance à mauvaises herbes
- La forme compacte permet de travailler dans des espaces confinés.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
Domaines d'utilisation
- Enlèvement efficace et confortable des mauvaises herbes
Piéces détachées WR 20 taraudage trapézoïdal
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.