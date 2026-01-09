Arroseur oscillant OS 5.320 S
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage
EXCLUSIVITÉ KÄRCHER : Protection contre les éclaboussures : plaque rétractable permettant de conserver une zone sèche, idéale pour mettre en place l’arroseur et le régler sans se mouiller - gain de temps et économies d’eau ! - Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Rangement facile : ne prend pas de place - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Réglage du débit : pour une utilisation plus facile et très précise (réglage 0 – débit max) - Buses silicone : très résistantes et faciles à nettoyer - Pics de fixation en métal : pour encrer l’arroseur au sol, plus facile à installer et à utiliser grâce à sa grande stabilité
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portée
- Arrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Largeur de jet réglable
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
- Orientation aisée
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|60 - 190 m² (2 bar)
|Surface d’arrosage 4 bars
|100 - 320 m² (4 bar)
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|12
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|16
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 16
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|546 x 160 x 88
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Piéces détachées Arroseur oscillant OS 5.320 S
