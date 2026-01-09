Nez de robinets en laiton G1

La nouvelle ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.

Laiton : grande solidité pour un usage intensif - Bague en caoutchouc renforcée : meilleure prise en main et meilleure fixation - Système clic - Compatible avec les robinet dont le diamètre du filetage est de 33,3 mm (G1")

Caractéristiques et avantages
Nez de robinet de qualité supérieure en laiton
  • Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
  • Prise en main facile
Spécifications

Données techniques

Taille du filetage G1
Couleur laiton
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 40 x 43 x 43

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Potager
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage