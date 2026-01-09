Nez de robinets en laiton G3/4 + réduction G1/2

La nouvelle ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.

Réducteur inclus : 1 seul accessoire peut être utilisé sur plusieurs robinets de diamètres différents - Laiton : grande solidité pour un usage intensif - Bague en caoutchouc renforcée : meilleure prise en main et meilleure fixation - Système clic - Compatible avec les robinet dont le diamètre du filetage est de 26,4 mm (G3/4") et 16,6 mm (G1/2")

Caractéristiques et avantages
Nez de robinet de qualité supérieure en laiton
  • Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
  • Prise en main facile
Pièce de réduction
  • Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications

Données techniques

Taille du filetage G3/4 + G1/2
Couleur laiton
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 44 x 37 x 37
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Potager
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage