Des sols propres, jour après jour. L'autolaveuse autonome intelligente RVM 4 Comfort effectue un nettoyage systématique des sols durs et des moquettes à poils courts. Le nettoyage à sec est assuré par la brosse rotative, une brosse latérale et une fonction d'aspiration puissante. Deux disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres, dont l'un peut être déployé jusqu'aux bords, éliminent même les taches adhérentes. Après un premier trajet de reconnaissance, la RVM 4 Comfort établit une carte des pièces à l'aide du capteur laser LiDAR. Grâce à son système à double laser intégré et à une caméra, la RVM 4 Comfort détecte et contourne les obstacles plats comme les câbles ou les chaussettes. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple dans les escaliers. Le capteur à ultrasons détecte les moquettes, après quoi la fonction Auto Boost ajuste la puissance d'aspiration. En mode de lavage, les moquettes sont contournées ou les disques de lavage rotatifs sont automatiquement relevés. La station multifonction lave et sèche les pads microfibres et vide de manière autonome le bac à poussière du robot. L'appareil se commande très facilement via une application, grâce à un planning prédéfini ou en actionnant un bouton sur l'appareil. Si le robot nettoyeur a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale.