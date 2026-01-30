Autolaveuse autonome à disques de lavage RVM 4 Comfort
La RVM 4 Comfort aspire, lave et offre une grande autonomie avec sa station multifonction. Grâce à une navigation LiDAR précise, à un système à double laser et à une caméra, les obstacles sont contournés sans aucun mal.
Des sols propres, jour après jour. L'autolaveuse autonome intelligente RVM 4 Comfort effectue un nettoyage systématique des sols durs et des moquettes à poils courts. Le nettoyage à sec est assuré par la brosse rotative, une brosse latérale et une fonction d'aspiration puissante. Deux disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres, dont l'un peut être déployé jusqu'aux bords, éliminent même les taches adhérentes. Après un premier trajet de reconnaissance, la RVM 4 Comfort établit une carte des pièces à l'aide du capteur laser LiDAR. Grâce à son système à double laser intégré et à une caméra, la RVM 4 Comfort détecte et contourne les obstacles plats comme les câbles ou les chaussettes. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple dans les escaliers. Le capteur à ultrasons détecte les moquettes, après quoi la fonction Auto Boost ajuste la puissance d'aspiration. En mode de lavage, les moquettes sont contournées ou les disques de lavage rotatifs sont automatiquement relevés. La station multifonction lave et sèche les pads microfibres et vide de manière autonome le bac à poussière du robot. L'appareil se commande très facilement via une application, grâce à un planning prédéfini ou en actionnant un bouton sur l'appareil. Si le robot nettoyeur a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale.
Caractéristiques et avantages
Navigation précise grâce à l'intelligence artificielleGrâce à son capteur à double laser, la RVM 4 détecte les obstacles, les contourne et évite ainsi de rester bloquée et de causer des dommages. Le capteur à double laser est même en mesure de détecter les objets de petite taille ou plats dont la hauteur est trop faible pour le LiDAR (par ex. chaussures, chaussettes ou câbles). Grâce à la navigation LiDAR rapide et solide, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, garantissant ainsi une orientation optimale pour des trajets de nettoyage fiables, même dans l'obscurité.
Unité de lavage avec disques de lavage rotatifsAvec leur régime élevé et la forte pression exercée sur le sol, les disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres éliminent efficacement les salissures. Dès que le robot détecte une moquette, les disques de lavage sont automatiquement relevés afin d'éviter de mouiller la moquette. Le disque de lavage de droite peut être déployé pour le nettoyage des bords et garantit ainsi d'excellents résultats de nettoyage.
Détection de moquette et Auto BoostLa RVM 4 Comfort détecte automatiquement les moquettes à l'aide d'un capteur à ultrasons et les affiche sur la carte dans l'application. Lorsque la fonction de lavage est activée, le robot contourne les moquettes détectées ou passe sur la moquette avec les unités de lavage relevées. La fonction Auto Boost augmente au besoin la puissance d'aspiration sur les moquettes pour améliorer davantage les résultats de nettoyage.
Capteur antichute
- Les capteurs anti-chute préviennent de manière fiable les chutes de la RVM 4 Comfort, par ex. au niveau des escaliers ou des paliers.
- Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L'ensemble de l'échange de données entre l'application sur votre smartphone et votre autolaveuse autonome s'effectue via un cloud à l'aide de serveurs situés exclusivement en Allemagne.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l'autolaveuse autonome et de l'application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- Commande et configuration mobiles de l'autolaveuse autonome RVM 4 Comfort via l'application. Même à distance.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Cartographie précise avec de nombreuses possibilités d'ajustement
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Il est possible de définir des zones à éviter et donc à ne pas nettoyer (par ex. arbre à chat, espace de jeu dans la chambre d'enfant ou obstacles impossibles à franchir pour le robot).
- Définition de zones sélectionnées qui, au besoin, bénéficieront par ex. de plusieurs passages, d'un nettoyage avec un mode d'aspiration plus intensif ou d'un lavage humide avec plus d'eau.
Ajustement des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage via l'application, individuellement pour les zones ou les pièces (par ex. puissance d'aspiration ou quantité d'eau, nombre de passages par surface).
- L'application permet de créer des heures et des plannings de nettoyage.
- La RVM 4 Comfort démarre les processus de nettoyage de manière autonome en fonction des dates et des heures programmées.
Entretien autonome grâce à la station multifonction
- Une fois la tâche de nettoyage terminée, la RVM 4 Comfort retourne à la station multifonction pour vider automatiquement le bac à poussière et laver puis sécher les pads microfibres.
- L'unité de lavage est séchée plus rapidement à l'air chaud afin de prévenir les odeurs.
- Un message signale un réservoir à eau propre vide ou non installé, un réservoir à eau sale plein ou non installé ou encore un sac filtrant non installé.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|14,4
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 67
|Puissance d’aspiration (Pa)
|max. 15000
|Bac à déchets (ml)
|300
|Autonomie par charge (min)
|160 (aspiration)
|Rendement surfacique (m²/h)
|45
|Réservoir à eau propre station multifonction (l)
|2,5
|Réservoir à eau sale station multifonction (l)
|3
|Sac filtrant station multifonction (l)
|2,3
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensions robot (L x l x H) (mm)
|100
|Diamètre robot (mm)
|350
|Poids robot (kg)
|3,8
|Dimensions station multifonction (L x l x H) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Poids station multifonction (kg)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids emballage inclus (kg)
|14,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 350 x 100
Inclus dans la livraison
- Brosse
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Brosse latérale: 1 x
- Unité de lavage
- Disque d'essuyage: 2 Pièce(s)
Équipement
- Capteurs de chute
- Nettoyage autonome
- Capteur de moquette
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Capteur laser et caméra
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Mode nettoyage à sec
- Mode nettoyage à l'eau
- Mode de nettoyage combiné (eau et poussières)
- Nettoyage autonome: Eau froide
- Séchage autonome de la serpillière: Chaud
- Vidage automatique de la poussière
- Balayage au plus près des bords
- Balai latéral télescopique pour un nettoyage à proximité des bords
- Unité de lavage à déploiement automatique
- Serpillière relevable
- Matériau sac filtrant: Non tissé
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes à poils courts
Accessoires
Piéces détachées RVM 4 Comfort
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.