Aspirer intégralement tous les résidus de cendre, et ce, sans contact avec la saleté : c'est précisément ce que permet l'aspirateur cendre Kärcher à l'aspiration puissante avec son suceur fentes, extra long, en matière retardateur de flammes, qui se monte facilement sur la poignée. Ainsi, vous pouvez éliminer la saleté sans effort et de manière particulièrement efficace, même dans les endroits difficiles d'accès. L'aspirateur cendres et poussières doit son aspiration puissante durable au décolmatage intégré du filtre, qui s'active par simple pression sur un bouton et nettoie le filtre colmaté par soufflage afin de rétablir toute la puissance d'aspiration. La cuve métallique, le flexible d'aspiration en métal gainé et les matériaux ignifuges haut de gamme offrent une sécurité maximale lors du ramassage des cendres. Grâce au système de filtre monobloc, composé d'un filtre plissé plat robuste et d'un filtre gros déchets métallisé, et à la poignée pratique sur la cuve, cette dernière se vide confortablement, rapidement et sans aucun contact avec la saleté. Le design compact de l'appareil garantit un rangement peu encombrant et offre la possibilité de déposer le flexible d'aspiration confortablement en position d'appui.