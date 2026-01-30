Aspirateur cendres et poussières AD 2 Limited Edition
L'aspirateur cendre est l'appareil idéal pour une élimination facile, rapide et confortable des cendres. Grâce à son suceur fentes, extra long, en matière retardateur de flammes, cet appareil atteint également les endroits difficiles d'accès.
Aspirer intégralement tous les résidus de cendre, et ce, sans contact avec la saleté : c'est précisément ce que permet l'aspirateur cendre Kärcher à l'aspiration puissante avec son suceur fentes, extra long, en matière retardateur de flammes, qui se monte facilement sur la poignée. Ainsi, vous pouvez éliminer la saleté sans effort et de manière particulièrement efficace, même dans les endroits difficiles d'accès. L'aspirateur cendres et poussières doit son aspiration puissante durable au décolmatage intégré du filtre, qui s'active par simple pression sur un bouton et nettoie le filtre colmaté par soufflage afin de rétablir toute la puissance d'aspiration. La cuve métallique, le flexible d'aspiration en métal gainé et les matériaux ignifuges haut de gamme offrent une sécurité maximale lors du ramassage des cendres. Grâce au système de filtre monobloc, composé d'un filtre plissé plat robuste et d'un filtre gros déchets métallisé, et à la poignée pratique sur la cuve, cette dernière se vide confortablement, rapidement et sans aucun contact avec la saleté. Le design compact de l'appareil garantit un rangement peu encombrant et offre la possibilité de déposer le flexible d'aspiration confortablement en position d'appui.
Caractéristiques et avantages
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonPour une puissance d'aspiration élevée et durable. Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métalliséPour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté. Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Pour une sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.
Suceur long pour les angles et coins
- Pour le nettoyage complet de la cheminée même dans les angles
Flexible d'aspiration de 1,2 mètre en métal gainé
- Pour une grande souplesse et un travail flexible.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Ouverture, fermeture et vidage simples et rapides du réservoir.
Poignée pratique sur la cuve
- Pour un vidage facile de la cuve.
Position de stationnement de l'appareil pratique
- Rangé, le flexible d'aspiration reste prêt à l'emploi – idéal en cas de travail interrompu.
Crochet pour câble.
- Rangement sûre et pratique du câble.
Conception compacte et légère
- Appareil compact, qui se range dans peu d'espace.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Puissance d’aspiration (W)
|140
|Dépression (mbar)
|max. 210
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|14
|Matériau de la cuve
|Métal
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|82
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 330 x 440
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: métal, gainé
- Suceur fentes ignifuge extra-long
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Poignée confortable sur la cuve
- Position de repos
- Crochet pour câble
- Rangement pour petites pièces
Domaines d'utilisation
- Cendre
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill
Accessoires
Piéces détachées AD 2 Limited Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.