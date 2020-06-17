L'aspirateur eau et poussières WD 3 V-17/6/20 Car allie aspiration ultra puissante, efficacité énergétique et format compact, le tout avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. De plus, l'appareil s'illustre par un suceur voiture, un suceur pour fentes extra long et un suceur pinceau à poils souples et durs. Pour les surfaces fragiles comme le tableau de bord, les endroits particulièrement sales comme le plancher, les surfaces étendues comme le coffre ou les endroits exigus entre les sièges : les brosses spéciales et les suceurs permettent de nettoyer à fond et sans effort les moindres recoins de l'habitacle. La poignée amovible permet de fixer les brosses et les suceurs directement sur le flexible d'aspiration pour accéder facilement aux endroits les plus exigus. Équipé d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs de 17 litres, d'un câble de 6 m et d'un flexible d'aspiration de 2 m avec poignée amovible, d'un suceur pour sol à clips, d'un suceur pour fentes, d'un filtre à cartouche et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer les saletés sèches et humides, sans même avoir à changer de filtre. Autres fonctionnalités : possibilités de rangement sur la tête de l'appareil, fonction de soufflerie pratique, système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve et une poignée de transport ergonomique.