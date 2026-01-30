La balayeuse qui va encore plus loin : la S 4 Twin Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec des accessoires exclusifs, allie d'excellents résultats de nettoyage et un confort élevé. Avec son rouleau-balai puissant, ses 2 brosses latérales et une largeur de balayage totale de 680 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 2 400 m² par heure. La machine amène les matières balayées directement dans la cuve à déchets d'une contenance de 20 litres. Les poils longs des brosses latérales garantissent une propreté parfaite jusqu'aux bords. De plus, la S 4 Twin Go!Further est équipée d'une pince qui se clipse confortablement sur le guidon. Ainsi, même les gros déchets comme les détritus peuvent être ramassés de façon hygiénique et sans avoir à se pencher. Le guidon réglable en hauteur en continu permet un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Au besoin, la balayeuse peut être repliée entièrement, sans avoir à se pencher et en toute simplicité, grâce à une surface d'appui sur le cadre, puis portée à l'aide de la poignée – pour un rangement peu encombrant. Grâce à la fixation sans outils des brosses latérales, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil.