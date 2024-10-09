Kärcher obtient le titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM)

Des performances de nettoyage innovantes créent des moments WOW

Kärcher invente et affine le principe du nettoyage haute pression depuis sa création. Des performances de nettoyage accrues avec une consommation réduite. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader mondial du marché, Kärcher propose une gamme de produits qui ne laisse rien à désirer en termes de raffinement technique et de polyvalence, fonctionnant avec de l'eau chaude ou froide, alimentés par des moteurs électriques ou à combustion interne, mobiles ou fixes.

Récemment, Kärcher a rendu le nettoyage haute pression 50 % plus efficace et a lancé une innovation majeure sous la forme de la buse eco!Booster : cet accessoire unique augmente les performances de nettoyage de 50 % par rapport à une buse plate standard. L'année dernière, pour seulement la deuxième fois de son histoire, Kärcher a révisé son produit phare et a introduit une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude professionnels.