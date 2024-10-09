Kärcher obtient le titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM)
Les nettoyeurs haute pression sont indéniablement associés à la marque Kärcher à l'échelle mondiale. C'est pourquoi Kärcher a obtenu le titre de GUINNESS WORLD RECORDS pour la marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellemen
La marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement
Kärcher a acquis sa position de leader au fil des décennies grâce à des nettoyeurs haute pression innovants et de haute qualité, ainsi qu'à des accessoires.
En 1950, Alfred Kärcher a inventé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude en Europe, qui fait encore aujourd'hui partie intégrante du nettoyage industriel et commercial. En 1984, Kärcher s'est avec succès lancé sur le marché des consommateurs avec le lancement du HD 555, le premier nettoyeur haute pression portable au monde pour la maison et le jardin.
À partir de notre histoire professionnelle...
... et notre histoire Home & Garden...
...vers un leader mondial dans la technologie de nettoyage.
Les produits sont devenus populaires dans le monde entier et se sont fait un nom au sens propre du terme : par exemple, le terme générique "le karcher" est utilisé en français comme synonyme de nettoyage haute pression. En allemand, "kärchern" est également couramment utilisé pour le nettoyage haute pression, selon le dictionnaire Duden. Aujourd'hui, Kärcher propose plus de 3 000 produits, mais le nettoyeur haute pression reste le produit phare de l'entreprise.
Des performances de nettoyage innovantes créent des moments WOW
Kärcher invente et affine le principe du nettoyage haute pression depuis sa création. Des performances de nettoyage accrues avec une consommation réduite. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader mondial du marché, Kärcher propose une gamme de produits qui ne laisse rien à désirer en termes de raffinement technique et de polyvalence, fonctionnant avec de l'eau chaude ou froide, alimentés par des moteurs électriques ou à combustion interne, mobiles ou fixes.
Récemment, Kärcher a rendu le nettoyage haute pression 50 % plus efficace et a lancé une innovation majeure sous la forme de la buse eco!Booster : cet accessoire unique augmente les performances de nettoyage de 50 % par rapport à une buse plate standard. L'année dernière, pour seulement la deuxième fois de son histoire, Kärcher a révisé son produit phare et a introduit une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude professionnels.
Home & Garden
L'éco!Booster pour les nettoyeurs haute pression de la gamme Home & Garden rend le nettoyage autour de la maison encore plus efficace.
Professional
Le complément parfait à nos nettoyeurs haute pression professionnels : l'éco!Booster pour les applications professionelles et industrielles.
Nettoyeurs haute pression professionnels à eau froide et chaude
Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression en 1950 et n'a cessé de perfectionner le principe du nettoyage haute pression depuis. Une performance de nettoyage accrue avec une consommation réduite. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader mondial du marché, Kärcher propose une gamme de nettoyeurs haute pression pour un nettoyage professionnel - fonctionnant avec de l'eau chaude ou froide, alimentés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne, mobiles ou fixes.
Hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
Rappelez-vous ce sentiment lorsque votre voiture était toute neuve et que votre allée venait d'être fraîchement pavée ? Quand votre mobilier de jardin a vu la lumière du jour pour la première fois et que vos murs de jardin étaient exempts de mousse ? Ce sont de véritables moments de stupeur. Mais la poussière, la saleté et la croissance indésirable ne sont pas un problème pour vous et vos nettoyeurs haute pression Kärcher. Que vous ayez besoin de soins délicats ou d'un nettoyage puissant - les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage.
Comment obtenir un titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM) ?
Guinness World Records documente et célèbre des réalisations exceptionnelles qui sont les meilleures au monde. Ils ont des politiques strictes régissant ce qui constitue un titre GUINNESS WORLD RECORDS TM afin de maintenir ces normes élevées. Par conséquent, chaque titre de record doit remplir tous les critères suivants. Ils doivent être :
- Mesurables
- Pouvant être battus
- Standardisables
- Vérifiables
- Basés sur une variable
- Les meilleurs au monde