Nettoyant pour sols en pierre / linoléum / PVC RM 533, 1l

Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales. Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.